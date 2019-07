Arsenal, rinvenuto un cadavere nella casa in Egitto di Elneny

Non è un periodo tranquillo in casa Arsenal. Dopo l'arrivo di Ceballos e l'aggressione subita da Ozil e Kolasinac, una nuova storia scuote i Gunners. Nell’abitazione di Mohamed Elneny, centrocampista egiziano degli inglesi, è stato ritrovato un cadavere. Il giocatore è in vacanza dopo la Coppa d'Africa e la macabra scoperta è stata fatta dal padre. Come sottolinea Gazzetta.it, il ritrovamento è avvenuto all’interno della casa in costruzione del figlio, che si trova in Egitto, nei pressi della città di Mahalla Al-Kubra. Il padre di Elneny ha subito avvertito la polizia, ma il cadavere non è stato ancora identificato. In attesa di chiarire il mistero, le autorità egiziane hanno subito aperto un’inchiesta.

