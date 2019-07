Calciomercato, il prestito di Ceballos è da capogiro: l'Arsenal spenderà 17 milioni

Dani Ceballos è approdato ufficialmente all'Arsenal, un anno di prestito per il centrocampista del Real Madrid accostato anche alla Lazio in veste di suggestione di mercato. Dopo l'ufficialità del trasferimento a titolo temporaneo ora filtrano anche le cifre dell'operazione, che sono da capogiro: secondo quanto riporta il The Sun, infatti, tra stipendio e spese varie i Gunners dovranno sborsare ben 17 milioni di euro. Una somma che, soprattutto per un prestito annuale, definire importante è poco.

LA DIRETTA DI CALCIOMERCATO DELLA LAZIO

CALCIOMERCATO, PARLA IL FRATELLO DI POGBA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE