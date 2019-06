Calciomercato, Buffon - Juve si fa. Ma spunta l'accordo "anti - Maldini"...

Dopo una stagione al PSG, la Juventus è pronta a dare il bentornato a Gianluigi Buffon. Il portierone italiano ha deciso di chiudere la carriera con i bianconeri che lo preleveranno a parametro zero. Per Gigi è pronto un contratto annuale da 2 milioni di euro e un futuro da dirigente. Ma non è tutto. All'interno del contratto - spiega 'La Repubblica' - sarebbe previsto un accordo per superare Maldini. L'ex rossonero infatti detiene il record di presenze in Serie A (647), seguito proprio da Buffon (640). La clausola speciale impegnerebbe la Juventus a far disputare almeno 8 gare al portiere per permettergli di superare Maldini e di diventare il giocatore con più presenze nella storia della Serie A.

