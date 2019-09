Griezmann, battaglia legale Atletico-Barcellona: multa di 300 euro per i blaugrana

Caso Griezmann? Niente di fatto. Il trasferimento del francese dall’Atletico Madrid al Barcellona fa ancora parlare. I Colchoneros hanno avvitato una causa perché a loro giudizio la trattativa con il giocatore era iniziata molto prima rispetto alla data del 14 luglio (giorno in cui è stato ufficialmente depositato il nuovo contratto) e di conseguenza anziché 120 milioni, la clausola rescissoria sarebbe valsa 200. Il quotidiano spagnolo El Mundo, che rivela in anteprima la decisione del giudice istruttore nominato dal Comité de Competición per dirimere la questione, cioè il signor Juantxo Landaberea. Questi, alla luce dei fatti esaminati, avrebbe infatti comminato nei confronti del Barcellona una multa da "ben" 300 euro. Un valore evidentemente irrisorio, che proprio per questo motivo potrebbe essere trasformato in una partita al Camp Nou da giocare a porte chiuse.

