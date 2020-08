Juventus, i dubbi di Cristiano Ronaldo: "È tempo di riflettere" - FOTO

Non è bastata la vittoria del nono scudetto consecutivo a lenire la delusione in casa Juventus. La stagione, dopo l'eliminazione dalla Champions League di ieri sera, è considerata fallimentare tanto che Maurizio Sarri è stato esonerato dal club. Anche Cristiano Ronaldo, ieri autore di una doppietta, riflette sul proprio futuro e fa preoccupare i tifosi bianconesi. Nel post pubblicato sul proprio Instagram il portoghese lascia dei dubbi sul proprio futuro. "La stagione 2019-20 per noi è finita, molto più tardi del solito, ma prima di quanto ci aspettassimo. Ora è tempo di riflettere, è tempo di analizzare gli alti e bassi perché il pensiero critico è l'unico modo per migliorare" - afferma CR7, che poi prosegue - "i tifosi chiedono di più da noi. Si aspettano di più da noi. E dobbiamo mantenere, dobbiamo essere all'altezza delle più alte aspettative. Possa questa breve pausa di vacanza permettere a tutti noi di prendere le migliori decisioni per il futuro e tornare più forti e impegnati che mai. A presto!"