Norwich City, Onel Hernandez out tre mesi: è caduto sulle scale di casa

Onel Hernandez, giocatore del Norwich City, sarà costretto a rimanere fuori dal campo per 3 mesi. La causa del problema fisico può definirsi tragicomica. Infatti, il calciatore si è fatto male scivolando sulle scale di casa. Una forte botta al ginocchio, che lo costringerà ai box per un lungo periodo. Onel Hernandez è stato il primo cubano di sempre a debuttare nel campionato inglese. Ora, forse, anche il primo ad infortunarsi con queste modalità. L'allenatore ha raccontato l'accaduto in conferenza stampa, quasi non credendoci: "Si è infortunato in casa. Sembra quasi uno scherzo ma alla fine è orribile per noi; è scivolato sulle scale mentre rientrava nel suo appartamento ed è caduto sul ginocchio. Si tratta di un problema al menisco".

