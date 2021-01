Pelè non ci sta e risponde a Ronaldo: "Sono il più grande cannoniere di tutti i tempi"

Non ha fatto di certo piacere alla leggenda del calcio Pelé il fatto che domenica Cristiano Ronaldo, con la doppietta segnata contro l'Udinese, lo abbia raggiunto e superato raggiungendo i 757 gol in partite ufficiali e quindi laureandosi miglior marcatore della storia del calcio. Il brasiliano deteneva il record di 762 reti ( 642 con la maglia del Santos, 43 con i Cosmos e 77 in nazionale) ma un nuovo conteggio lo collocava a quota 756. Eppure il tricampione del mondo non al pensa esattamente allo stesso modo: il numero 10 ha infatti corretto la sua bio social autocelebrandosi come "Il più grande cannoniere di tutti i tempi" e contando 1.238 reti. Tra queste figurano quelle segnate con la nazionale paulista, con quella militare e nelle amichevoli.

