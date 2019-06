Porto, scontri fra ultras inglesi e la polizia. La FA condanna: "Imbarazzante quanto accaduto"

Ancora scontri fra tifosi e le forze dell'ordine. Come quelli andati in scena nella serata di ieri a Porto, dove un gruppo di ultras inglesi si è scontrato con la polizia locale a seguito di ripetuti lanci di bottiglie verso alcuni tifosi di casa, intenti a guardare la partita della loro Nazionale contro la Svizzera, valida per la semifinale di Nations League. Immediata e categorica la presa di posizione della FA (Football Association - federazione calcistica inglese), che tramite una nota ufficiale ha condannato l'episodio: "La FA condanna fermamente quanto accaduto a Porto durante la notte. Tutti i responsabili di questi disordini non possono essere visti come veri sostenitori dell'Inghilterra e non sono i benvenuti nel mondo del calcio. Sono un imbarazzo per la squadra e le migliaia di sostenitori educati che seguono l'Inghilterra nel modo giusto".

LAZIO, UFFICIALE IL RINNOVO DI INZAGHI

LAZIO, LE PAROLE DI LUIS ALBERTO SUL FUTURO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE DEL SITO