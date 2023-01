Premier League, oggi big match Liverpool-Chelsea: nel mirino la Champions

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Oggi, alle 13.30, il Liverpool ospita il Chelsea. La squadra di Kloop cerca i tre punti per avvicinare la zona europea. I ragazzi di Potter vogliono dare continuità all'ultima vittoria in campionato contro il Crystal Palace. Entrambe devono riscattare una prima parte di stagione piuttosto deficitaria. Al momento occupano rispettivamente la nona e decima posizione in graduatoria.Le due compagini hanno 10 punti di ritardo dalla zona Champions. I Reds vengono da tre vittorie consecutive in campionato e vorrebbero dare seguito al buon momento di forma. Nelle fila del Chelsea esordirà Mudryk recentemente acquistato dallo Shakhtar Donetsk per 100 milioni di euro.

