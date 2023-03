Real Madrid, Benzema non pervenuto nel Classico. As lo distrugge

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Beffa nel finale per il Real Madrid che perde il Classico di Spagna al 92' contro il Barcellona. I Blancos, dopo essere andati in vantaggio al 9' con l'autogol di Araujo, hanno subito il pareggio da Sergi Roberto al 45' e nel finale il gol del 2-1 di Kessie. Una partita complicata per il Real che non ha potuto contare sul suo giocatore di riferimento, Karim Benzema. Il francese, infatti, è stato il peggiore in campo della sfida, attirando su di se le critiche di tutti i quotidiani sportivi spagnoli. In particolar modo 'As' ha voluto punire severamente il francese dandogli un clamoroso '0' come voto in pagella: "È lontano chilometri da quella versione patinata che gli è valsa il Pallone d'oro, lo si vede senza ritmo, lento".