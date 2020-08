Roma, i tifosi a Friedkin: "Il trofeo più bello è il nostro stemma"

Dopo dodici anni senza titoli in casa Roma ci si accontenta di poco. Almeno questa è la sensazione che traspare dalle ultime iniziative dei tifosi giallorossi. Ieri a Via Piccolomini, in zona San Pietro, è apparso uno striscione indirizzato a Dan Friedkin, nuovo presidente del club giallorosso. I sostenitori chiedono al neo proprietario di sostituire lo stemma scelto da Pallotta con il classico ASR. Questo il testo dello striscione: "Mr. Friedkin vinciamo il trofeo più bello! Il nostro stemma...". A oggi dalla società non è arrivato nessun tipo di risposta, chissà se l'americano li accontenterà. La bacheca è ancora vuota, ma magari riottenere il loro stemma placherà in parte il digiuno da trofei.

