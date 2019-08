Torino, Mazzarri si lamenta dell'arbitro di Europa League: "Dirò la mia"

Non solo il Partizan di Pavlovic, domani sera anche un'italiana sarà impegnata nel preliminare di Europa League: il Torino. L'ultimo scoglio al passaggio ai gironi dei granata sarà il Wolverhampton, di certo uno dei peggiori avversari che il club di Cairo avrebbe potuto pescare al sorteggio. Ma non è di questo che si è lamentato il tecnico del Toro, Walter Mazzarri. A dirigere la sfida, infatti, sarà l'arbitro portoghese Artur Soares Dias. Una scelta che ha fatto discutere dalle parti di Torino per via della massiccia “comunità” lusitana di cui sono ricchi i Wolves, che presentano tra i loro ranghi ben 7 giocatori (tra cui gli ex laziali Pedro Neto e Bruno Jordao) e 6 membri dello staff tecnico portoghesi. La polemica è già scoppiata e Mazzarri ha voluto cavalcarla così nella conferenza stampa pre-partita: "Alla vigilia non parlo mai di arbitri. Dopo la partita invece lo potrò fare: e vi dirò la mia anche sulla sua prestazione. lo, comunque, spero sempre che gli arbitri siano siano perfetti e non incidano nel risultato”. Uomo avvisato, mezzo salvato. Artur Soares Dias sarà uno degli osservati speciali di Torino - Wolverhampton, gara d'andata dei play-off prevista per domani sera alle 21.

