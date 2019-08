Zoff: "La Lazio ha buttato via il 4° posto, ma ha le qualità per riprovarci"

Per lungo tempo negli anni '90, si scriveva Lazio e si leggeva Dino Zoff. L'ex portiere della nazionale campione del mondo '82 è stato allenatore (tuttora quello con più presenze, 202), dirigente e presidente dei biancocelesti. In un intervento a TMW Radio, Zoff è tornato a parlare del suo vecchio club: “La scorsa stagione la Lazio ha buttato via il quarto posto, aveva tutte le potenzialità per raggiungerlo. I biancocelesti hanno incontrato un periodo balordo e si sono mangiati l'arrivo in zona Champions League. Però la Lazio ha una buona rosa, con giocatori importanti, per questo è doveroso che quest'anno provi nuovamente a centrare il quarto posto".

