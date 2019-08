Calciomercato Lazio, Sampdoria su Vignato: previsto incontro con il Chievo

Piace a tutti. Soprattutto a Lazio e Bayern Monaco, che già da tempo ne hanno fatto un obiettivo del loro calciomercato. Ma Emanuel Vignato è anche il sogno della Sampdoria, lo riporta Tuttomercatoweb.com. I blucerchiati, così come la Lazio, sono in ottimi rapporti con il Chievo e per questo sono un avversario ostico e da non sottovalutare nella corsa al classe 2000. Nei prossimi giorni è programmato un incontro tra la Samp e i gialloblu: sul piatto, oltre a Seculin (uno dei candidati a diventare il nuovo numero 12 di Di Francesco) verrà messo anche il cartellino del giovane trequartista. Il Chievo non scende dalla valutazione di almeno 5 milioni, e la famiglia insiste nel voler inserire anche il fratello Samuele nel futuro trasferimento. Lazio e Bayern aspetteranno l'esito dei colloqui interessate: Vignato ha tutta l'aria di essere il futuro craque del calcio italiano, nessuna pretendente ha intenzione di farselo scappare.

