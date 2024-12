Ajax-Lazio, Lotito prepara la replica alla sindaca: un milione di indennizzi per i tifosi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - "Non vedo motivo di risarcire eventuali altri danni". Erano state queste le parole del sindaco di Amsterdam, Femke Halsema. No, al contrario, Lotito vuole far ottenere ai propri sostenitori una cifra che possa coprire almeno in parte l'investimento fatto su voli e hotel prenotati prima che fosse disposto il tardivo divieto di ingresso in Olanda. Una cifra che, risposta il Corriere dello Sport, è stata stabilita in un milione di euro complessivo, che diviso per 2600 biglietti venduti sta a significare circa 385 euro a testa. A breve il conteggio sarà inviato dalla Lazio al sindaco olandese. In attesa, stanno andando avanti dei contatti tra la società biancoceleste e la Uefa, ma anche quelli istituzionali tra i due governi per evitare che possa creare un incidente diplomatico. L'obiettivo è quello di risolvere la situazione in modo ragionevole e con un po' di buon senso. Lotito, dalla sua, non è disposto a passi indietro: pretende un risarcimento per i propri tifosi che, come anticipato e comunicato nella trasmissione 'Matchday' su Radio Laziale dalla Curva Nord, non partiranno alla volta di Amsterdam.

