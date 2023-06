Bentancur (Ag.Torreira): "Lazio? Ho appuntamento. Sul Bellinzona e Nandez grosse novità"

Fonte: Mirko Borghesi

Pablo Bentancur © foto di Pablo Bentancur

(di Mirko Borghesi) Il telefono squilla. Dall'altra parte c'è Pablo Bentancur, procuratore di alto profilo. Ha condiviso con Lalaziosiamonoi.it, in esclusiva, le sue verità su una serie di questioni rilevanti nel mondo del calcio. Dalla controversia che ha coinvolto il Bellinzona, inizialmente escluso dalla Challenge League Svizzera e poi riammesso dopo un ricorso, fino alle speculazioni sul futuro di Nahitan Nandez del Cagliari, un giocatore molto richiesto con un contratto in scadenza nel 2024. E, naturalmente, non potevamo non discutere del futuro di Lucas Torreira, il talentuoso regista del Galatasaray, che secondo le ultime voci di mercato potrebbe presto indossare la maglia della Lazio. Partiamo da Bellinzona dove la commissione delle licenze della Swiss Football League è finita sui tabloid per la questione della licenza per la Super League accordata con estrema rapidità all'Yverdon e quella in prima istanza negata al Bellinzona. Strada sbarrata dal presidente della Commissione Bernhard Welter: "Da parte dell’ACB non abbiamo ricevuto tutte le informazioni necessarie atte a dimostrare che l’“Ultimate beneficial owner” sia veramente il signor Gilardi, e non il signor Bentancur. Ci occorre maggiore trasparenza, perché se invece di approfondire facessimo finta di niente, verremmo a nostra volta ripresi dall’UEFA". Il Bellinzona ha vinto però il ricorso in seconda istanza e attende la prima giornata di Challenge League il prossimo 21 luglio:

"È stato un momento molto difficile dopo tre anni di lavoro intensi. Non parlo solo di investimento economico, ma anche di tempo. Poi c'è un figlio che ama questo lavoro. Insieme all'avvocato abbiamo affrontato un ostacolo importante. Qualcosa che fa il paio con quanto accadde con il Lugano. Questa secondo esperienza nel Ticino, in Svizzera, era stata minata. Per fortuna qui in Svizzera c'è un sistema legale molto, molto trasparente. Hanno fatto luce e giustizia sulla vicenda. Nel calcio certe vicende possono capitare, ma per me è stato un momento difficile perché di mezzo c'era mio figlio, ed io ero al suo fianco con tutta la mia esperienza da uomo di calcio da oltre 30 anni".

Perché si è scatenato tutto ciò se ad esempio Basilea e Grasshopper non hanno avuto le stesse problematiche? Club che comunque hanno il "mondo dei procuratori" dietro...

"Domanda molto giusta, sei informato bene. Non penso però che sia una questione di club. È stata un'iniziativa personale del presidente della Commissione e nel calcio può capitare. Per fortuna abbiamo vinto, ora si guarda avanti. Il Bellinzona è un club con grande storia. Stiamo lavorando per portare un grande calcio nel Ticino. La loro vicinanza con l'Italia rende il pubblico affamato. Noi però abbiamo deciso, e questa te la dò come anteprima, di mettere il club in vendita. Perchè comunque certe cose ti segnano, e se un altro personaggio ti mettesse i bastoni fra le ruote allo stesso modo? Che poi club in vendita, in realtà, non è del tutto corretto. Noi siamo pronti a rimanere con una percentuale di minoranza, non vogliamo scappare. Ma siamo disposti ad accogliere una figura del genere".

Un socio di maggioranza dunque? Il tutto con tuo figlio direttamente coinvolto in questa vicenda. Lui come la vive?

"Lui ha grandi qualità 'politiche'. In questa sua esperienza, al terzo anno nel calcio, ha dimostrato di evolvere giorno dopo giorno. Alla fine è lui che, in un momento in cui si pensava di lasciare tutto e chiudere tutto, ha invitato a restare alla guida del Bellinzona e poi a cercare il socio di maggioranza. Molto preparato per questo tipo di lavoro in società".

Passiamo al calciomercato. Bentancur è un nome in questo momento caldissimo poiché, con la promozione del Cagliari, si è tornato a parlare del futuro di Naithan Nandez? Ma rinnoverà davvero con la società sarda? Qual è il futuro del calciatore?

"Per il Cagliari questi sono stati due anni durissimi. Anche per il giocatore. Per fortuna abbiamo visto il Cagliari arrivare alla vittoria che li ha riportati in Serie A, dove meritano di stare. Ho parlato con il Presidente e al società e alla fine abbiamo deciso, in tutta tranquillità, lo posso dire pubblicamente, di andare a cercare una proposta per far recuperare l'investimento importante del Cagliari. Il Presidente spese qualcosa come 18 milioni, e c'è anche una percentuale da girare al Boca. Ho sentito già alcune proposte. In Italia presto si sarà da chi. Io non voglio fare nomi al momento, perché ho fatto una promessa. Ci sono un paio di società importanti in Italia, e dovrò lavorare sia per il giocatore, sia per il Cagliari, per recuperare l'investimento. Il calciatore, ci tengo a dirlo, comunque porta questa esperienza nel cuore. La Sardegna è entrata nel cuore a lui e alla sua compagna. Nandez è un uomo che abita in un mondo diverso dai personaggi del calcio. Pastori, pecore, sei-sette cani, cinghiali. Un personaggio unico".



Chiudiamo infine con la domanda tanto attesa dai nostri lettori. Torreira e la Lazio. L'interesse è concreto? C'è davvero la possibilità che sia l'uruguaiano il prossimo regista della Lazio?

"Torreira è un calciatore che ha fatto un grande campionato a Pescara, si è confermata alla Sampdoria. Nel primo anno all'Arsenal è stato il miglior centrocampista in assoluto. Però adesso ha raggiunto la maturità calcistica e personale e ha fatto, nell'ultima stagione, il suo campionato più scintillante. Posso dire con sicurezza che il Galatasaray non l'ha messo in vendita. Anche perché ha raggiunto facilmente tutti i bonus con un rendimento incredibile in quest'annata".

La Lazio però ci prova?

"Io devo essere sincero. La prossima settimana ho un appuntamento ufficiale con la società, per sentire la loro proposta. Giocano la Champions League, e Lucas ha sempre amato l'Italia. Devo essere però molto chiaro. Lui non è in vendita, ma il business è business, e i giocatori sono giocatori. Abbiamo questo appuntamento e ci andremo. Con rispetto per la grande società che è la Lazio e sentire cosa vogliono proporre".

L'appuntamento programmato vedrà Bentancur incontrare direttamente il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Sullo sfondo il Galatasaray che osserva l'evolversi della situazione e, al momento, non è pronto a discostarsi dai 16-17 milioni richiesti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata salvo citazione della fonte con backlink. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge