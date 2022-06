Calciomercato Lazio, Acerbi si avvicina al Milan: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Il calciomercato della Lazio si muove e questa volta in uscita. Come riportato dall'esperto di mercato Manuele Baiocchini Francesco Acerbi sarebbe finito nel mirino del Milan. Il difensore, come noto, ha un rapporto particolare con l'ambiente e una sua cessione potrebbe essere la soluzione migliore per tutti. Il centrale ritroverebbe tranquillità e la Lazio accoglierebbe Alessio Romagnoli. Dopo l'incontro a Forte dei Marmi con Pioli, la dirigenza rossonera ha fatto un passo in avanti.In queste ore infatti l'agente del biancoceleste, Federico Pastorello, è a colloquio con la dirigenza rossonera. La Lazio valuta il suo cartellino 4 milioni di euro, cifra necessaria per non fare una minusvalenza. Al momento non c'è ancora una trattativa con il club biancoceleste, ma si è sondato con l'entourage del giocatore. L'idea Acerbi sta prendendo piede a Milanello anche per la questione delle liste. I meneghini hanno pochi italiani e l'ex Sassuolo potrebbe superare la concorrenza e finire in cima alle preferenze.