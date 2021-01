Calciomercato Lazio, difensore cercasi: ecco l'identikit

CALCIOMERCATO LAZIO - Igli Tare è stato chiaro prima della gara con la Fiorentina: "Con Lulic e Fares a sinistra siamo coperti". Un modo per chiudere le voci sul calciomercato che potrebbe solo riguardare la cessione degli esuberi. Se il ritorno di Lulic chiude di fatto l'emergenza esterni, ma la tenuta del bosniaco dopo quasi un anno di inattività è tutta da dimostrare, l'altro grande problema biancoceleste è la difesa. Le 32 reti subite tra campionato e Champions sono un'enormità per una squadra che aveva trovato il proprio equilibrio e che, soprattutto, non è più la macchina da gol di un tempo. Secondo la consueta rassegna stampa di Radiosei, dalle parti di Formello sta prendendo piede l'idea di acquistare un centrale difensivo per rinforzare il reparto. Per farlo, però, serve una cessione per rispettare l'indice di liquidità. Il principale indiziato è Denis Vavro, fuori dal progetto e dalle liste, appena bocciato dal Genoa dopo che la sua cessione sembrava cosa fatta. Oltre a cedere un calciatore, anche uno degli esuberi, il club deve fare un'altra rinuncia nella lista per fare spazio a un possibile over. In alternativa può acquistare un calciatore under 22 o formato nel vivaio biancoceleste, unici slot al momento liberi in casa Lazio (non c'è limite per i calciatori nati dopo il 1 gennaio 1998, ndr). Un compito duro per Tare che dovrà cercare un giocatore giovane e allo stesso tempo affidabile da fornire a Inzaghi.

