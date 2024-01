Calciomercato Lazio | Fabiani: "L'organico è al completo. Sarà difficile..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il calciomercato è agli sgoccioli, la Lazio cerca un nuovo innesto da regalare a Maurizio Sarri, soprattutto in attacco. Riecheggiano però le parole del direttore sportivo biancoceleste Fabiani riportate da Il Corriere dello Sport direttamente da Formello, che ha fatto il punto sulla situazione dei biancocelesti in vista di questi ultimi giorni. Queste le sue dichiarazioni, che hanno confermato l'interesse per alcuni giovani calciatori di recente: "Lo dico da mesi, non da ora. Il mercato non dorme mai, valutiamo tutto, ma l’organico costruito in estate è completo. Se capita l’occasione giusta e funzionale non ci tiriamo indietro, ma penso sia complicato nelle ultime 48 ore. Ci può interessare solo un giovane di qualità e di talento da mettere dentro senza cessioni".