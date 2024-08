Calciomercato Lazio | Faraoni, fumata nera: salta l'ipotesi scambio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 20.05 - Niente da fare per lo scambio tra Lazio e Verona per Faraoni. La trattativa - che comprendeva il trasferimento di Basic - si è interrotta bruscamente. Attualmente non sembrano esserci margini affinché l'operazione vada in porto.

CALCIOMERCATO LAZIO | Ipotesi scambio tra Lazio e Verona che vede coinvolti tre calciatori. I due club, scrive gianlucadimarzio.com, stanno lavorando a un possibile scambio di prestiti. Faraoni andrebbe dal Verona alla Lazio, squadra in cui è cresciuto, mentre uno tra Basic e Akpa Akpro andrebbe a fare il percorso inverso. Il centrocampista croato, a quanto pare, avrebbe già accettato l'offerta.