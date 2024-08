Calciomercato Lazio | Il Celtic piomba su Isaksen: si prepara l'offerta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Entrate e uscite, un grande rebus per la Lazio da qui fino allo scadere della sessione di calciomercato. Restano da piazzare i calciatori ai margini per liberare spazio e scollarsi gli ingaggi. Fares è stato ufficializzato dal Panserraikos in prestito con diritto di riscatto. Ci sono gli altri esuberi da sistemare con Basic e Akpa Akpro, che spera di tornare al Monza, con l'Empoli sullo sfondo. André Anderson ha rifiutato il trasferimento alla Salernitana, è l’unica opzione che può aprirsi. Come ricorda il Corriere dello Sport, i tre centrocampisti, però, non occupano slot nella lista per il campionato, dunque una loro cessione non libererà posti in entrata, l'impatto è solamente economico.

Isaksen è ancora tra i nomi più caldi anche se i ragionamenti sono aumentati dopo il buon impatto che ha avuto nella trasferta di Udine. A Formello sono in corso le riflessioni con il Celtic che è tornato sul danese e propone un prestito con obbligo di riscatto. Va trovato l'accordo sulle cifre. Oltre a Hysaj, il cui ingaggio (2.8 milioni di euro) allontana qualsiasi pretendente, la società non pone il veto nemmeno su Cataldi e Pedro.