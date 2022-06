Calciomercato Lazio, il Chelsea interessato a Milinkovic: la situazione

Tare è tornato da Londra dove ha lavorato per il mercato in entrata, ma anche per quello in uscita, soprattutto per quanto riguarda Milinkovic Savic...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Missione londinese conclusa per Igli Tare che ieri ha fatto il suo ritorno a Roma. Il direttore sportivo si è affacciato nel panorama estero per valutare anche il mercato inglese, oggi molto più facoltoso di quello italiano. A Londra il dirigente biancoceleste ha incontrato anche il Chelsea, nell'ex club di mister Sarri sono molti i nomi che interessano: da Kepa a Loftus-Cheek, passando per Emerson Palmieri. Tare, però, ha lavorato anche sulle uscite e nella capitale inglese ha valutato anche i possibili interessamenti per Milinkovic-Savic. Al momento le uniche avance sono arrivate dall'Arsenal e dal Newcastle, ma sono destinazioni non gradite al serbo.

IL CHESEA - Un'eventuale offerta proprio del Chelsea, come si evince dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, potrebbe cambiare però molte cose. I blues sono una società che gioca la Champions e aspira a grandi traguardi, una squadra con una grande storia e dall'invidiabile blasone, ammirata in patria e nel mondo. Tuchel abbraccerebbe volentieri Milinkovic, servirebbe a completare e rafforzare un centrocampo già molto forte e il club ha mostrato un concreto interesse. Il nuovo proprietario dei blues, Todd Boehly, in un'intervista rilasciata ieri ha fatto, però, anche sapere che non verranno fatte follie in entrata: "Se guardi ai modelli che hanno molto successo nel mondo del calcio, il Liverpool è uno di quelli: generano duecento milioni di entrate in più rispetto al Chelsea, quindi penso che ci sia un’opportunità per competere [...] Il Fair Play Finanziario sta iniziando a farsi sentire e ciò limiterà la possibilità di acquisire giocatori a qualsiasi prezzo. L’Uefa prende la cosa sul serio e continuerà a prenderla sul serio, questo significherà più sanzioni pecuniarie e squalifiche dalle competizioni sportive".

Milinkovic non è comunque sul mercato, Lotito nei suoi numerosi interventi, è stato chiaro, ma sicuramente non sarà trattenuto contro la sua volontà. La Lazio chiede 70 milioni di euro più sostanziosi bonus, una cifra che oggi in pochi possono raggiungere e non è certo che lo faranno. Questo rende la partenza del Sergente più complicata e costringe la società biancoceleste, in merito, a prendere una difficile decisione. Lotito, Tare e Sarri dovranno stabilire se tenerlo, a meno di offerte soddisfacenti (rischiando così di perderlo a parametro 0 nel 2024, ndr), se cederlo la prossima stagione a cifre inferiori, oppure abbassare le proprie pretese. Una scelta indubbiamente non facile, ma da fare in fretta. Milinkovic è fondamentale nella Lazio e se dovrà partire non potrà farlo nei giorni finali del mercato.