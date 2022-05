Calciomercato Lazio, il punto sulla difesa: tra Casale e Romagnoli si fa strada Ferrari

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - La Lazio continua a guardarsi attorno tra i profili da acquistare nella prossima sessione di calciomercato. Tutti i reparti hanno bisogno di essere ritoccati, ma è forse la difesa quello che necessita più "movimenti". Lotito deve acquistare due difensori centrali. Infatti Luiz Felipe è vicinissimo al Betis Siviglia e è ormai più che probabile che giocherà nella Liga. Patric sta trattando il rinnovo, ma Acerbi, anche in virtù delle ultime dichiarazioni dell'agente, sembra intenzionato ad andare via. Per l'entrata, Sarri conosce bene Rugani, avendolo allenato ai tempi della Juventus. Ma, in caso si trasferimento, dovrebbe abbassarsi l'ingaggio. Casale del Verona resta un obiettivo, mentre per Alessio Romagnoli è necessario un rilancio considerando che la prima offerta della dirigenza biancoceleste non è stata sufficiente per trovare un accordo. Non è escluso che il Milan lo trattenga, rinnovandogli il contratto. Dietro al rossonero, probabilmente la pista più "calda" fin qui, si sta facendo largo Gian Marco Ferrari, centrale mancino del Sassuolo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha una valutazione di 6-7 milioni e al momento ne guadagna 1.2. Alla Lazio, con un lieve ritocco dello stipendio, potrebbe prendere il posto di Acerbi nel caso in cui non arrivasse Romagnoli.

