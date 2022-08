Calciomercato Lazio, Kezman: "Milinkovic resta! Futuro? Vedremo..."

Un estate a sperare in una sua permanenza, finalmente il traguardo è vicino. Il suo agente Kezman spiega la situazione di Milinkovic-Savic...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Se non avverranno miracoli in questi ultimi tre giorni resterà alla Lazio. Fino a quando lo dirà il tempo". Schietto e sincero Mateja Kezman sul futuro del suo assistito Milinkovic-Savic, come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei. A meno di grandi sorprese, dunque, il Sergente resterà con la Lazio, dopo un'estate passata ad attendere l'offerta giusta per lui, ma soprattutto per Claudio Lotito. Tanti i club interessati, rivela il procuratore serbo: a partire da quelli italiani come il Milan e la Juventus, mai andati oltre i semplici colloqui, fino ad arrivare agli inglesi come il Manchester United, il Chelsea, l'Arsenal e il Newcastle, ma nessuno di questi disposti a pagare quanto richiesto dalla Lazio. Quello del prezzo, spiega l'agente, è un altro nodo scottante della questione e spesso motivo di diatriba tra lui e il presidente biancoceleste (capace di rifiutare in passato 98 milioni di euro), ma pur sempre con la consapevolezza che ognuno cerca di fare il bene del proprio patrimonio.

Sul futuro di Milinkovic ora si posa un grande punto interrogativo, resterà alla Lazio con un contratto in scadenza nel 2024 e con il rischio di perderlo a zero. Kezman, da questo punto di vista, non aiuta a sciogliere il dubbio e dopo aver rimandato al termine del mercato i discorsi per un'eventuale rinnovo, non esclude una partenza a Gennaio, per la quale sarà fondamentale anche il Mondiale: "Restano pochi giorni di mercato e non c’è tempo per discutere del contratto. Abbiamo molto tempo davanti, c’è il Mondiale. Il futuro sarà per i colloqui". Se l'estate è stata calda, i mesi che verranno rischiano di essere bollenti per Milinkovic e per i tifosi della Lazio, che vivranno mesi di trattative tra le parti nel tentativo di trovare la soluzione migliore per entrambi. Nonostante questa situazione, però, Kezman ci tiene a sottolineare come il giocatore sia conscio di tutto e sereno di restare a Roma, in quella che per lui è ormai una seconda casa: "Parliamo tutti i giorni. E’ stato informato di tutto, capisce la situazione ed è motivato nel continuare la sua vita nella Lazio. Sa che un giorno vivrà una nuova avventura, merita di provarne". Un giorno l'occasione arriverà, che sia domani o tra qualche anno, intanto la Lazio si gode ancora il suo pupillo, pronto a far sognare i tifosi e ad ammaliare tutti gli appassionati di questo sport.

MARUSIC E KAMENOVIC - Oltre a Milinkovic anche Marusic e Kamenovic sono gestiti da Kezman ed entrambi vestono la maglia biancoceleste. Se per il primo la volontà è quella di restare a Roma, spiega Kezman, per il secondo la situazione è diversa e più complicata. Descritto come uno dei migliori talenti serbi, il suo agente non si capacita di come non riesca a trovare spazio nella squadra di Sarri, tanto da descrivere questa situazione come sgradevole al punto da farlo innervosire, ma non al punto da rovinare i rapporti con la Lazio, concio che a Roma, o in altri club, avrà le sue possibilità.