Calciomercato Lazio, Lotito è pronto a blindare Milinkovic: le cifre

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Dopo una sessione estiva di calciomercato quasi perfetta (si attende di scoprire se arriverà il tanto agognato terzino), c'è solo una cosa che renderebbe i tifosi della biancocelesti totalmente soddisfatti e la squadra stessa completa, forte e competitiva: il rinnovo di Milinkovic-Savic. Se è vero che non c'è un'armata senza il suo Sergente e che è difficile (se non impossibile) trovare un sostituto all'altezza di Sergej attualmente in Europa, Lotito deve convincerlo a rinnovare. La sua partenza smorzerebbe tutta l'euforia per il buonissimo lavoro estivo svolto e questo la società non può permetterselo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il Patron ha rispedito indietro tutte le offerte da 50 milioni arrivate negli ultimi giorni dall'Inghilterra (oltretutto smentite da Kezman): 65 è la base minima di trattativa e deve arrivare da un top club.

Una probabilissima permanenza di Milinkovic-Savic alla Lazio si può auspicare già guardando i movimenti di mercato: il PSG vuole Fabian e il Manchester United spinge per Casemiro. Il 1 settembre i laziali potranno tirare definitivamente un sospiro di sollievo, mentre Lotito potrà preparare il rinnovo per non perderlo a zero nel 2024 o lasciarselo sfuggire a gennaio: 4 milioni più bonus, come per Immobile, lo stipendio più alto percepito da un giocatore della Lazio. Si parla anche di una clausola di uscita, ma quella è ancora da valutare. I tifosi hanno risposto presente all'invito social di Sergej ad abbonarsi, ora tocca al Patron ringraziarli dell'affetto mostrato ad Auronzo, in Paideia ad accogliere i nuovi, nella campagna abbonamenti (con quasi 25mila tessere sottoscritte) e la scorsa domenica allo stadio. I laziali meritano di sognare e con il loro Sergente farlo è più semplice.