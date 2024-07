Calciomercato Lazio| Lotito: "Greenwood, offerta e concorrenza: vi dico tutto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Mason Greenwood rimane l'obiettivo del calciomercato della Lazio. L'inglese è in uscita dal Manchester United e sul giocatore da tempo ci sono Marsiglia e Lazio. Nella lotta si sarebbe aggiunto anche il Napoli che però avrebbe solo chiamato per dire di essere interessato senza presentare offerte perché prima deve cedere Lindstrom e ha anche Berardi del Sassuolo sul taccuino. A parlare dell'operazione è stato Claudio Lotito in persona. Il patron biancoceleste ha detto sulle pagine de Il Messaggero: «Greenwood? Ho offerto 25 milioni più il 50% della rivendita, più bonus e commissioni. Eppure si sono infilate diverse società per fare un'azione di disturbo. Dopo la Juventus, il Napoli, sembra che tutti stiano gufando, siano terrorizzati dal fatto che possiamo prenderlo e vogliono far saltare tutto».

Per l'ex Getafe l'offerta migliore è quella del Marsiglia che ha da tempo l'accordo da 31,6 milioni con i Red Devils (più una percentuale di futura rivendita tra il 20 e il 30%), ma la pista non sempre convincere in pieno il giocatore dopo le parole del sindaco della città e le proteste dei tifosi. Così Fabiani punta su una mossa di Mason per volare in Inghilterra e provare a chiudere. Le prossime 24 ore saranno decisive, ma Mason deve fare il suo e ribadire in maniera definitiva il no all'OM. Poistarà alla Lazio muoversi anche perché il Napoli ha solo manifestato interesse non presentando offerte.