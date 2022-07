Calciomercato Lazio, Lotito molla Carnesecchi? Torna di moda Vicario

La Lazio è spazientita dall'atteggiamento dell'Atalanta e pensa di abbandonare la trattativa. Si può virare su Vicario appena riscattato...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - È dura arrivare a Marco Carnesecchi, la Lazio lo sta capendo in queste settimane. L'Atalanta fa muro, continua a chiedere 18 milioni di euro, a fronte dell'offerta da 12+3 presentata da Lotito. Carnesecchi è la prima scelta di Sarri, è risaputo, ma il tempo scorre e un nuovo portiere è una delle priorità del mercato della Lazio. Non si aspetterà in eterno e per ora la società non ha intenzione di alzare la posta, ritenendo congrua l'offerta fatta. Come riporta la rassegna stampa di RadioSei, in queste ore la Lazio sta riflettendo e l'ipotesi abbandonare la pista Carnesecchi prende quota. Se la scelta di mollare il tavolo delle trattative con l'Atalanta dovesse essere confermata, la Lazio virerebbe in breve su Guglielmo Vicario. L'Empoli lo ha riscattato dal Cagliari per 8 milioni, ne chiede circa 15 per cederlo ma può scendere a 12/13. Corsi, patron empolese, ha già aperto a Lotito, lì non si troverebbero muri.