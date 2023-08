Calciomercato Lazio | Oggi è il giorno di Isaksen: il danese è atteso a Roma

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Secondo colpo in pochi giorni, il terzo in questa sessione di mercato: la Lazio ha definito l'arrivo di Gustav Isaksen dal Midtjylland. Nel pomeriggio di ieri è andato in scena lo scambio di documenti tra le due società che ha portato a termine il consueto iter burocratico, oggi sarà il giorno del suo arrivo. Come riporta il Corriere dello Sport, in giornata l'attaccante classe 2001 atterrerà a Roma per sottoporsi alle visite mediche, in programma per lunedì mattina, poi la firma sul nuovo contratto. L'operazione costerà circa 12 milioni di euro alla società biancoceleste, il calciatore firmerà un quinquennale da 1,2 milioni a stagione, su cui sarà possibile usufruire del decreto crescita. La Lazio si rinforza ancora, dopo Kamada e Castellanos, ecco anche Isaksen: il secondo colpo per un reparto offensivo che ora ha può godere di più soluzioni.