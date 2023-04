Calciomercato Lazio, piace un centrocampista del Porto: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Un occhio alla corsa Champions, l'altro alla prossima stagione. Per una Lazio che sta volando in campionato c'è anche una nuova annata da pianificare. Ci sarà tanto movimento quest'estate nell'ambiente biancoceleste. Per prima cosa bisognerà capire cosa ne sarà di due pilastri come Milinkovic e Luis Alberto. Poi la società si muoverà di conseguenza. Sono tanti i nomi già accostati alla Lazio per la linea mediana. L'ultimo, come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, è Uribe del Porto. Il colombiano può giocare sia da mezzala che da mediano, va in scadenza a giugno e il suo ingaggio non supera i due milioni. E' un'idea che può diventare realtà nei prossimi mesi. Sarri lo ha visto da vicino nel doppio confronto in Europa League lo scorso anno. Il centrocampista classe '91 andò anche a segno nel 2-2 dell'Olimpico. In lista resta anche Clasie dell'AZ e le soluzioni italiane Gagliardini, Baldanzi e Fazzini.