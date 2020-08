Calciomercato Lazio, tre calciatori in uscita: non hanno convinto Inzaghi

La Lazio si sta già muovendo sul mercato per diventare ancora più competitiva nella prossima stagione. La dirigenza biancoceleste punta Fares per la fascia sinistra e Borja Mayoral per l’attacco. In difesa sono stati fatti i nomi di Kumbulla (anche l’Inter è sul giocatore) e di Malang Sarr, centrale classe 1999 del Nizza. Il club ha bisogno anche di cedere per fare un buon mercato.

RIVOLUZIONE MANCINA - Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sulla lista dei partenti ci sono tre calciatori, tutti esterni sinistri. Non hanno convinto nello scacchiere di Inzaghi e per questo potrebbero essere ceduti. Si tratta di Jony, che ha qualche richiesta in Spagna, Lukaku che continua a far parlar di sé solo per i provvedimenti disciplinari ricevuti e Durmisi, rientrato dal prestito al Nizza.

