Compleanno Lazio, gli auguri di Lotito: "Non dimentichiamo le nostre radici, vi aspetto all'Olimpico" - VD

Nel giorno del 121esimo compleanno della Lazio, sui profili social del club sono arrivati gli auguri del presidente Lotito: "Cari amici, cari tifosi. Oggi la nostra amata Lazio compie 121 di storia, 121 di passione, di valori olimpici, di rispetto della dignità umana, di merito. In un momento di grande difficoltà in cui versa il Paese, in cui versa il mondo per la pandemia in corso, vorrei che noi laziali non dimenticassimo le nostre radici. Le radici di sussidi a coloro che soffrono. E vorrei che i colori biancocelesti dei nostri comportamenti non venissero mai dimenticati. Vi aspetto allo stadio per abbracciarvi e per gridare sempre insieme 'Forza Lazio'. Auguri a tutti!".

Figc, Gravina: "Dall'emergenza Covid al futuro di Mancini, passando per i playoff. Vi spiego..."

Buccioni: "La Lazio è la favola più bella scritta a Roma nel Novecento"

TORNA ALLA HOMEPAGE