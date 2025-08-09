DIRETTA - Burnley - Lazio 0-0: duplice fischio, finisce la prima frazione di gioco
Pre-season 2025/26
Sabato 9 agosto 2025, ore 16:00
Turf Morr, Burnley (ENG)
BURNLEY: Hladky; Walker, Hartman, Esteve, Foster, Anthony, Ekdal, Sonne, Cullen, Hannibal, Laurent.
A disp.: Weiss, Morrall, Larsen, Edwards, Tchaouna, Pires, Koleosho, Barnes.
All.: Scott Parker
LAZIO: Provedel, Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Zaccagni, Romagnoli, Tavares, Dia, Cancellieri, Lazzari, Marusic.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Pedro, Castellanos, Noslin, Hysaj, Provstgaard, Basic, Cataldi, Gila, Ruggeri.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Craig Pawson; Assistenti: Scott Ledger - Blake Antrobus; IV ufficiale: Steve Copeland
Note: 15' Lazzari (L), 15' Hartman (B)
PRIMO TEMPO
45' Duplice fischio dell'arbitro: finisce in questo momento la prima frazione di gioco.
45' Troppo solo Sonne sul secondo palo: questa volta è provvidenziale il tocco di Romagnoli.
45' Su una buona palla di Lazzari, ci prova finalmente Dia. Difficile coordinarsi per il tiro, e infatti il senegalese non arpiona la palla. Complicato anche per Zaccagni arrivare a rimorchio sul secondo palo.
44' Cross troppo lungo di Tavares, su cui però non arriva Cancellieri.
41' Cullen e Hartman sul punto di battuta per il calcio di punizione, alla fine va il capitano della formazione inglese ma c'è fallo d'attacco in area di rigore. Palla a Provedel per far ripartire l'azione.
40' Rischia ancora la Lazio sul colpo di testa di Sonne, con cui colpisce la traversa. Era uscito a vuoto Provedel.
33' Calcio di punizione in favore della Lazio: Tavares e Rovella sul punto di battuta, ma alla fine va il centrocampista italiano. La palla non si abbassa abbastanza, perdendosi ben alta sopra la traversa.
30' Rischia tantissimo il portiere del Burnley sul pressing di Dia: alla fine se la cava e fa ripartire i suoi.
29' Cross mancino di Lazzari per Zaccagni, che però non riesce ad arpionare la palla. L'azione riprenderà con la rimessa dal fondo in favore del Burnley.
26' Altra occasione per il Burnley: sponda di Foster per Laurent che va alla conclusione. Provedel c'arriva mettendo la palla in out.
19' Altro calcio d'angolo in favore del Burnley dopo la buona chiusura difensiva di Tavares su Sonne, servito bene tramite cross da Anthony.
17' Lazzari fa tutto da solo: prima perde una brutta palla lasciando spazio all'incursione del Burnley, poi recupera, chiamando infine in causa Provedel.
16' Ci prova il Burnley: prima con Hartman, su cui arriva Provedel; poi con Cullen, ma devìa Romagnoli.
15' Scintille in campo: Lazzari prende per la maglia Hartman, rimedia il cartellino giallo così come l'avversario.
13' La Lazio rischia sulla girata di Anthony in area di rigore, mura Lazzari. Primo calcio d'angolo in favore del Burnley.
11' Rovella subisce fallo dal capitano della formazione inglese, Cullen, e si conquista un buon calcio di punizione.
10' La Lazio scambia nella propria metà campo: piccolo brivido con Provedel che scivola sul passaggio di Tavares, ma il tutto si risolve in modo veloce.
4' Il primo squillo in casa Lazio arriva con Cancellieri, che prova la conclusione dalla distanza. Il tiro è poco preciso, la palla finisce alta sopra la traversa.
1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento l'amichevole tra Lazio e Burnley.
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Burnley-Lazio, quinta amichevole del pre-campionato della squadra di Sarri. Appuntamento alle 16.00 con il fischio d'inizio.
