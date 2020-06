DIRETTA - Coppa Italia, Napoli - Juventus: le formazioni ufficiali

NAPOLI - JUVENTUS

Finale di Coppa Italia

Stadio Olimpico di Roma, 17 maggio 2020, ore 21.00

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3) - Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne. A disp.: Karnezis, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Manolas, Allan, Elmas, Llorente, Lozano, Politano, Younes, Milik. All. Gattuso.



JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. A disp.: Szczęsny, Pinsoglio, De Sciglio, Danilo, Rugani, Ramsey, Rabiot, Muratore, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.

ARBITRO: Doveri (sez. Roma)

ASSISTENTI: Paganessi e Alassio

QUARTO UOMO: CalvaresE

VAR: Irrati

AVAR: Schenone

PRIMO TEMPO - Dopo aver eliminato la scorsa settimana rispettivamente Inter e Milan, Napoli e Juventus si sfidano sul neutro dell'Olimpico per la conquista della Coppa Italia. Sarà una finale diversa, storica in ogni caso, senza pubblico e con una premiazione "self service". Se la gara, al termine dei tempi regolamentari dovesse finire in parità, niente tempi supplementari, bensì saranno i calci di rigore a decretare la vincitrice. Amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta della finale di Tim Cup.