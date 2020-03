DIRETTA - Juventus - Inter 2-0, raddoppio bianconero con Dybala

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus - Inter. In ottemperanza al dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il campionato prosegue a porte chiuse e chiude il quadro della giornata con il big match dell'Allianz Stadium. Quella tra bianconeri e nerazzurri è la partita più importante tra i recuperi della 26esima giornata. Decide il primato, con la Lazio che aspetta il responso per conoscere la sua posizione in classifica. Sarri sceglie Higuain al centro dell'attacco con Douglas Costa e Cristiano Ronaldo ai suoi lati e Cuadrado terzino. Conte conferma la probabile della vigilia, affidandosi a Lukaku e Lautaro Martinez.

Juventus - Inter 1-0 (54' Ramsey, 67'Dybala)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. A disp. Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, De Ligt, Rugani, Danilo, Rabiot, Khedira, Pjanic, Bernardeschi, Dybala. All.: Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. A disp. Padelli, Berni, Godin, D'Ambrosio, Ranocchia, Biraghi, Gagliardini, Eriksen, Borja Valero, Asamoah, Sanchez, Esposito. All.: Conte.

ARBITRO: Guida (sez. di Torre Annunziata)

ASSISTENTI: Meli e Carbone

IV UOMO: Maresca

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

SECONDO TEMPO

76' - Ultima sostituzione nerazzurra: Sanchez al posto di Lukaku.

73' - L'Inter inserisce Gagliardini per Candreva.

71' - Ammonito anche Vecino per un intervento su Alex Sandro.

67' - Raddoppio della Juventus. Scambio tra Ramsey e Dybala, l'argentino salta Young e di precisione batte Handanovic.

64' - La punizione di Ronaldo finisce sulla barriera e poi in angolo.

63' - Primo ammonito della partita Skriniar che atterra Ronaldo al limite dell'area.

62' - Ci prova Ronaldo, palla a lato alla destra di Handanovic.

59' - L'Inter invece sostituisce Barella con Eriksen.

58' - Nella Juventus Dybala prende il posto di Douglas Costa.

54' - Vantaggio della Juventus. Gol di Ramsey, che dopo un batti e ribatti in area sfrutta la deviazione di de Vrij per superare Handanovic.

53' - Bentancur mura una conclusione di Brozovic dal limite.

48' - Cross di Candreva, sponda debole di Vecino controllata da Szczesny.

46' - Nessun cambio per le due squadre. Calcio d'inizio per l'Inter, partita la ripresa.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Senza recupero Guida fischia la fine del primo tempo.

43' - Barella smorza un cross di Douglas Costa e permette la parata di Handanovic.

38' - Stacca Bonucci sempre da corner, ma non inquadra la porta. Juventus sempre pericolosa da palla inattiva.

36' - Scambio tra Lautaro e Brozovic, Szczesny ferma il croato con una gran parata.

34' - Lautaro Martinez calcia una punizione dal limite sulla barriera, poi nello sviluppo tiro alto di Brozovic.

32' - Bonucci vince il duello spalla a spalla con Lukaku e libera l'area di rigore.

27' - Stacca de Vrij su calcio d'angolo, palla fuori alla destra di Szczesny.

24' - Calma olimpica di Handanovic che su un retropassaggio corto dribbla Ronaldo.

22' - Gran botta di Candreva, palla di poco alta. Szczesny sembrava sulla traiettoria.

19' - Tiro di Barella dal limite, conlusione alta sopra la traversa di Szczesny.

15' - Ronaldo serve Matuidi a sinistra, altra grande parata di Handanovic sul diagonale del francese.

13' - Prima conclusione di Ronaldo dopo uno strappo, para Handanovic con sicurezza.

11' - Proteste dell'Inter per un intervento di Bonucci su cross di Young. Guida considera di coscia l'intervento del difensore.

7' - Stacco di de Ligt su calcio d'angolo, miracolo di Handanovic.

4' - Traversone di Candreva, la difesa bianconera va a vuoto, ma libera Cuadrado.

3' - Sul cross di Douglas Costa la palla colpisce la mano di Young, ma il braccio è aderente al corpo e l'arbitro giustamente non sanziona.

1' - La Juventus ha battuto il calcio d'inizio, ma la prima coclusione è di Vecino: palla alta sopra la traversa

INIZIO PRIMO TEMPO

Mancano dieci minuti al fischio d'inizio, le squadre sono pronte a entrare sul terreno di gioco. Nel pre-partita l'argomento che ha tenuto banco nelle interviste dei rispettivi ds è quello del possibile stop al campionato che potrebbe arrivare martedì nel consiglio federale.

All'Allianz Stadium è iniziato il riscaldamento dei giocatori di Juventus e Inter. Conte si aspettava sicuramente un ritorno diverso nello stadio che è stato suo da allenatore per tre stagioni e in casa della squadra in cui ha militato da calciatore per 13 stagioni. Sarri invece sceglie in questo big match la formazione più offensiva possibile, rinunciando a un punto fermo come Pjanic per inserire Ramsey.

Pubblicato il 08-03-2020 alle 20.00