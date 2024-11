DIRETTA - Lazio - Cagliari 1-0, contatto Dopo-Rovella: c'è il primo giallo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Serie A 2024/25 | 11ª giornata

Lunedì 4 novembre 2024, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - CAGLIARI 1-0: 3' Dia (L)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Vecino, Castrovilli, Dele-Bashiru, Tchaouna, Pedro, Zaccagni. All.: Baroni

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. A disp.: Azzi, Ciocci, Deiola, Felici, Jankto, Lapadula, Marin, Mutandwa, Obert, Palomino, Pavoletti, Prati, Sherri, Viola, Wieteska. All. Nicola.

Arbitro: Ayroldi; Assistenti: Preti - Garzelli; IV Uomo: Zufferli; VAR: Meraviglia; AVAR: Fabbri.

Ammoniti: 9' Adopo (C)

PRIMO TEMPO

11' Si avvicina la squadra di Nicola dalle parti di Provedel con Zortea che cerca la giocata, ma Gila chiude bene e allontana il pericolo.

9' Primo ammonito del match è Adopo per un fallo commesso ai danni di Rovella.

8' Primo affondo degli ospiti con Piccoli che tenta la conclusione, ma non trova la porta. C'è però deviazione e il Cagliari guadagna un caclio d'angolo.

7' Prova a ripartire il Cagliari che cerca di proporre qualcosa, ma la Lazio non concede spazi e non gli permette di salire bloccandolo a centrocampo.

3' GOOOOOOOOOOOOL! Lazio subito in vantaggio. Perfetto il cross di Pellegrini che la mette direttamente in porta, Scuffet si fa trovare pronto ma non la trattiene e Dia ne approfitta sbloccando così la sfida.

1' Buon passaggio di Guendouzi per Isaksen che però viene chiuso da due avversari. Interviene l'arbitro, la Lazio guadagna un calcio di punizione.

1' Fischia l'arbitro: inzia il match!

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 - Lazio e Cagliari hanno terminato il riscaldamento e stanno rientrando negli spogliatoi in attesa del calcio d'inizio.

AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo per il riscaldamento.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Cagliari, valida per l’undicesima giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Como, i biancocelesti tornano di nuovo in campo con l’obiettivo dare continuità ai risultati e alle prestazioni positive ottenuti finora. La squadra di Baroni affronterà all’Olimpico il Cagliari, reduce dalla sconfitta col Bologna rimediata nel turno precedente. Appuntamento col calcio d’inizio alle 20:45.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE