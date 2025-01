DIRETTA - Lazio - Como 1-1: gigantesca occasione sprecata da Dia e Guendouzi

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A Enilive | 20ª giornata

Venerdì 10 gennaio 2025, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-COMO 1-1 (33' Dia, 72' Cutrone)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (59' Marusic), Gigot, Romagnoli, Pellegrini (59' Tavares); Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Isaksen (73' Hysaj).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Noslin, Castrovilli, Hysaj, Basic.

All.: Marco Baroni

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno (69' Belotti); Engelhardt, Da Cunha; Strefezza (84' Kone), Paz (20' Diao), Fadera; Cutrone (84' Mazzitelli).

A disp.: Audero, Reina, Kone, Iovine, Gabrielloni, Fellipe, Braunoder, Mazzitelli, Diao, Andrealli, Chinetti, Verdi.

All.: Cesc Fabregas

Arbitro: Paride Tremolada (sez. Monza)

Assistenti: Tolfo - Trichieri

IV ufficiale: Arena

V.A.R.: Camplone

A.V.A.R.: Di Paolo

Ammoniti: 28' Kempf (C), 51' Pellegrini (L), 57' Tchaouna (L), 63' Rovella (L), 63 Diao (C), 84' Engelhardt (C)

Espulsi: 58' Tchaouna (L)

SECONDO TEMPO

88' Fallo di Van der Brempt ai danni di Rovella e calcio di punizione in favore della Lazio.

84' Per il Como entrano Kone e Mazzitelli, entrano Strefezza e Cutrone.

84' Ammonito Engelhardt per l'intervento falloso su Tavares.

82' La Lazio si lamenta per un atteramento subito da Rovella, ma il fallo è fuori area e comunque l'arbitro non lo reputa da sanzionare. Anzi, invita il centrocampista a rialzarsi.

81' Clamorosa occasione sprecata dalla Lazio: Dia tocca la palla e inevitabilmente la toglie a Guendouzi che così non riesce ad andare alla conclusione "a colpo sicuro" in porta.

80' Tavares spreca una bella occasione: non vede Dia, prova a inserirsi tra tre avversari ma ovviamente gli rubano il pallone.

73' Cambia subito Baroni: esce Isaksen, dentro Hysaj.

72' Arriva il gol del pareggio del Como: Cutrone - servito magistralmente da Strefezza - mette la palla alle spalle di Provedel.

70' Ottimo intervento di Provedel che devia in angolo la conclusione di Fadera!

70' Calcio d'angolo in favore della Lazio: Tavares dalla bandierina, il Como allontana. Rovella rimette la palla in mezzo ma lo fa male, recupera il portiere.

69' Cambia anche Fabregas: fuori Moreno, dentro Belotti.

68' Occasione Lazio nonostante l'inferiorità numerica. Isaksen fa tutto bene, poi va alla conclusione: Butez salva deviando in angolo.

63' Conclusa l'azione, anche Diao rimedia il cartellino giallo, non dato subito dall'arbitro per la regola del vantaggio.

63' L'arbitro non ferma l'azione per il fallo subito da Guendouzi, l'azione continua e Rovella interviene in modo irregolare su Diao, rimediando l'ammonizione.

62' Van der Brempt crossa in area, il passaggio è perfetto per Strefezza che prova la conclusione di testa. La palla, per fortuna, finisce sopra la traversa.

59' Prime sostituzioni per la Lazio: escono Lazzari e Pellegrini, entrano Marusic e Tavares.

58' Altro giallo per Tchaouna ed espulsione nei suoi confronti: il fallo è su Alberto Moreno.

57' Ammonizione nei confronti di Tchaouna, che frana su Van der Brempt.

55' Pellegrini - già ammonito - rischia la seconda ammonizione per la trattenuta ai danni di Diao. L'arbitro lo grazia ma Fabregas è furioso.

54' Il Como prova un contropiede in netto vantaggio di uomini: bravissimo Rovella a interrompere l'azione, senza far fallo!

53' Dele-Bashiru per Dia che subisce fallo: sarà calcio di punizione in favore della Lazio da posizione comunque interessante per un cross in mezzo all'area.

52' Calcio di punizione per il Como, va Strefezza ma la conclusione è completamente fuori misura. Palla a Provedel, che dovrà rimetterla in gioco.

51' Pellegrini ferma la progressione sulla fascia di Fadera in modo irregolare. L'arbitro estrae il cartellino giallo nei suoi confronti.

48' Altro calcio d'angolo per il Como: va Da Cunha dalla bandierina, colpisce Dossena e c'è il salvataggio sulla linea da parte di Gigot.

47' Il Como parte subito in attacco. Gigot devia in angolo, sarà corner per il Como: svetta Kempf, ma la palla si perde direttamente in out.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio-Como.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: finisce in questo momento il primo tempo di Lazio-Como.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: soltanto un minuto di recupero.

45' Van der Brempt si propone, l'arbitro interrompe l'azione per un tocco di mano del calciaotore del Como.

44' Lungo possesso palla per il Como, con la Lazio che non riesce a riconquistare la palla. Strefezza mette la palla in mezzo, Romagnoli interviene provvidenzialmente.

42' L'arbitro reputa falloso l'intervento di Isaksen su Strefezza e arriva il calcio di punizione in favore del Como: alla fine va lo stesso Strefezza, ma la palla finsce in Curva.

41' Guendouzi prova l'apertura all'indirizzo di Dele-Bashiru ma il passaggio è completamente sbagliato, la palla si perde in out.

39' Il Como prova a rendersi pericoloso dalle parti di Provedel: lungo giro palla e poi neanche fallo laterale dopo il duello Lazzari-Fadera.

37' Calcio di punizione in favore del Como: nessun problema per la Lazio, Provedel blocca e, con calma, rimette la palla in gioco.

33' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL! E arriva il vantaggio della Lazio, la firma è quella di Dia! Lo serve Guendouzi, l'attaccante ex Salernitana super il difensore e la mette alle spalle di Butez.

30' Ci prova Pellegrini, che va alla conclusione seppur da posizione defilata: c'arriva Butez senza troppi problemi.

28' Prima ammonizione nel match nei confronti di Kempf, irregolare su Dia.

26' Ancora Lazio a tu per tu con Butez, ma la squadra di Baroni spreca davvero troppo! In questo è provvidenziale l'uscita del portiere ad anticipare Dia.

25' Pellegrini finisce a terra dopo lo "sgambetto" di. Calcio di punizione in favore della Lazio.

24' Altra progressione di Isaksen e altro calcio d'angolo in favore della Lazio. Dalla banderina va il danese, Diao recuopera ma subito dopo sono i biancocelesti a riportarsi ancora in attacco.

20' Grande giocata di Dele-Bashiru, supera praticamente tutti gli avversari ma poi la palla viene deviata in angolo nell'ultimo contrasto col portiere. Corner per la Lazio, che però anche in questo caso non viene ben sfruttato dai biancocelesti.

20' Nico Paz obbligato a lasciare il campo: al suo posto Diao. Primo cambio obbligato per Fabregas.

18' Il baby talento del Como non è ancora rientrato in campo ma il gioco prosegue con la Lazio in attacco. Isaksen viene atterrato da Fadera, ma non sanzionato poiché c'era posizione di fuorigioco.

15' Nico Paz a terra dopo l'entrata dura di Gigot: i medici vanno ad accertarsi delle condizioni del classe '04. C'è anche un check del Var che però si conclude in pochissimi secondi.

14' Calcio di punizione in favore della Lazio, Rovella mette la palla al centro dell'area: il Como allontana agevolmente.

13' Sui piedi di Dia la prima buona palla per la Lazio: Dossena devia in angolo. Se ne incarica Rovella, ma la difesa avversaria è brava ad allontanare il pericolo.

12' Fase confusa della partita: l'arbitro non vede il fallo subito da un calciatore della Lazio e, sullo sviluppo della stessa azione, arriva la conclusione di Strefezza, murata da Provedel.

10' Butez si porta la palla in out e sarà dunque calcio d'angolo in favore della Lazio: allontana la difesa del Como e riparte in contropiede. Alla fine arriva la conclusione di Nico Paz, il tiro si perde al lato della porta difesa da Provedel.

9' Va Strefezza dalla bandierina: la colpisce Nico Paz ma, per fortuna, non inquadrando lo specchio della porta. La palla si perde in out, a Provedel il compito di rimetterla in gioco.

8' Fadera sulla fascia, poi fa sbattere il pallone su Isaksen conquistandosi il primo calcio d'angolo in favore del Como.

5' Calcio di punizione in favore del Como: esce male Provedel, la palla viene colpita dalla testa di Kempf e la palla si perde sull'out. Ma brividi per la Lazio in questi primissimi minuti del match.

4' Prima grande chance per il Como: Fadera in verticale per Nico Paz, che poi anche in virtù della presenza di Romagnoli e dello stesso Provedel, non inquadra lo specchio della porta.

4' Va Isaksen dalla bandierina, ma la retroguardia del Como allontana velocemente il pericolo.

3' Lazzari prova a penetrare in area di rigore, poi subisce fallo da Moreno e finisce a terra. Non c'è nulla per l'arbitro che fa proseguire l'azione che si chiude col calcio d'angolo in favore della Lazio.

1' Guendouzi pensa al lancio all'indirizzo di Tchaouna che però si fa anticipare da Alberto Moreno, che chiude chiamando in causa Butez.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Como.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Como. Appuntamento alle 20.45 all'Olimpico per il fischio d'inizio del match.

