DIRETTA - Lazio, conferenza Sarri: il live su Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Vigilia di Atalanta-Lazio, Maurizio Sarri alla prima senza Immobile a disposizione, alle 13.15 parlerà in conferenza stampa: segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

L'anno scorso alla decima la Lazio aveva preso 17 gol, ora 5. Com'è cambiata la difesa?

Bisogna sempre aspettare, sono statistiche che hanno senso nel lungo, in 10 partite possono dipendere da mille fattori. Ci farebbe comodo continuare così, sappiamo che non è certo che sia il numero giusto per noi. Si vedrà con tante altre partite come riprova.

