DIRETTA - Lazio - Milan 0-2: rossoneri avanti all'intervallo

Serie A 2019/20 - 30ª giornata

Lazio - Milan

Stadio Olimpico - sabato 4 luglio, ore 21.45

Formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Luis Alberto; Correa. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Lukaku, Bastos, J. Silva, A. Anderson, D. Anderson, Armini, Cataldi. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lulic, Luiz Felipe, Marusic

SQUALIFICATI: Immobile, Caicedo

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Lazzari

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. A disp.: Begovic, Donnarumma A., Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Paquetà, Brescianini, Krunic, D. Maldini, Leao, Rebic. All. Pioli.

INDISPONIBILI: Castillejo, Duarte, Musacchio

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Romagnoli, Musacchio

Arbitro: Gianpaolo Calvarese (sez. di Teramo)

Assistenti: Peretti – Bindoni

IV uomo: Giua

V.A.R.: Rocchi

A.V.A.R.: Carbone

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

FINE PRIMO TEMPO

45'+2' - Termina il primo tempo: rossoneri all'intervallo col doppio vantaggio.

45'+1' - È di Luis Alberto la conclusione velenosa ma fuori dallo specchio difeso da Donnarumma. Esterno destro dal limite che si spegne fuori.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Gara che si avvia lentamente verso l'intervallo, con l'unico episodio da segnalare nell'uscita di Donnarumma coi pugni da rivedere, ma provvidenziale prima che arrivi la testa di Milinkovic.

40' - Lazio totalmente in bambola, con una reazione mai avuta dopo il doppio svantaggio e una serie di disimpegni elementari errati. Milan totalmente in controllo della gara.

39' - Bonaventura manda in fuga Saelemaekers, che dopo qualche indugio di troppo perde l'equilibrio e vanifica un contropiede potenzialmente letale per i rossoneri.

37' - Problemi in casa Milan, con l'autore del gol, Calhanoglu, che chiede il cambio per un problema fisico al polpaccio: al suo posto c'è Paquetà.

34' - Ibrahimovic dal dischetto fa 2-0 per il Milan! Bravo e sfortunato Strakosha a indovinare l'angolo destro sul tiro dello svedese, ma la palla gli passa sotto al corpo e supera la linea. Il Milan raddoppia

33' - Calcio di rigore per il Milan! Saelemaekers crossa sul braccio di Radu che dal replay risulta attaccato al corpo e in posizione congrua, ma il Var conferma.

31' - Annullato gol al Milan! Ibra insacca dopo un bel cross dalla destra, ma la bandierina si alza subito e offside confermato dal Var.

29' - Biancocelesti che s'affidano ancora agli spioventi di Jony: buon pallone dello spagnolo per l'inserimento di Milinkovic-Savic, anticipato dalla chiusura salvifica di Kessié.

25' - Lazio dunque costretta a inseguire ancora una volta, ma è il Milan che continua a offrire pressione costante. Attesa la reazione biancoceleste dopo il lampo, fortunoso, di Calhanoglu.

22' - Ha segnato il Milan con Calhanoglu! Battuta dal limite dell'area di rigore che trova la deviazione di Parolo che di fatto impenna il pallone e rende a Strakosha la traiettoria imparabile.

21' - Punizione di Milinkovic da venticinque metri, facilissima la presa di Donnarumma per un calcio da fermo battuto male dal serbo.

19' - Eccola la prima chance per la Lazio. Luis Alberto allarga a sinistra per Jony, bravo a mettere in mezzo un pallone basso e velenoso sul quale Correa non trova la battuta in porta.

15' - Grandissimo lavoro di Lucas Leiva sempre puntuale appena Ibrahimovic protegge palla spalle alla porta. Brasiliano essenziale nel disinnescare la punta rossonera fin qui.

12' - Romagnoli verticalizza con buona scelta di tempo per Kessié, che accelera centralmente e cerca lo scarico su un compagno: Lucas Leiva è sulla traiettoria e ribalta l'azione, ma è impreciso nel dare palla a Luis Alberto.

10' - Ora è la Lazio a farsi sotto, con le due difese che aspettano basse ogni attacco avversario. Ancora sui due lati la Lazio, coi traversoni degli esterni fin ora poco efficaci.

8' - La Lazio macina gioco e non è sempre brillante in ripartenza, complice anche un Milan che viene a prenderla alta. Inzaghi gioca molto di ripartenza, sfruttando l'ampiezza degli esterni con Luis Alberto a orchestrare la trama.

5' - Il Milan tiene bene, compatto difensivamente e buon pressing con Saelemaekers che ha il compito di francobollare Leiva in fase di non possesso.

4' - Luis Alberto radente in mezzo, un cross ciabattato che carambola sui piedi dei difensori rossoneri. Sarà corner Lazio.

3' - Bene Jony sulla sinistra, a ubriacare di finte Conti che poi è costretto al fallo. Battuta veloce dello spagnolo, con Kjaer colpito in faccia dal pallone quando il gioco era fermo.

2' - Possesso Lazio a cercare le prime trame e un'intesa, quella tra Luis Alberto e Correa, che va rifinendosi. Tiene bene il Milan, costretto al primo fallo su Milinkovic a metà campo commesso da Calhanoglu.

1' - È cominciata Lazio - Milan, coi biancocelesti a toccare il primo pallone attaccando da sinistra verso destra.

PRIMO TEMPO

21.45 - Lazio e Milan in campo per il cerimoniale pre partita: entra, come da protocollo, prima il Milan (in completo nero con sfumature rosse). Biancoceleste classico per gli uomini di Inzaghi.

21.35 - Le squadre tornano negli spogliatoi. Ancora pochi minuti e poi Calvarese darà il via a Lazio-Milan.

21.10 - Squadre in campo per il riscaldamento.

21.05 - Amici ed amiche de Lalaziosiamonoi.it, pronti a seguire insieme live il match dell'Olimpico tra Lazio e Milan. Inzaghi ancora a caccia di punti pesanti per credere nello scudetto, Pioli vuole accorciare su Napoli e Roma allontanano le pretendenti all'Europa. Sfida speciale, tra poco si parte.

PRIMO TEMPO - Inzaghi deve fare i conti con le assenze per squalifica di Immobile e Caicedo ed è costretto a stravolgere la sua Lazio. Correa agirà da falso nueve, Luis Alberto sposterà il suo raggio d'azione in avanti di qualche metro. A centrocampo torna Leiva, recuperato in extremis vista l'emergenza. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto e benvenuti nella diretta di Lazio-Milan, gara valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A.