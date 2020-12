DIRETTA - Lazio - Napoli, tutto pronto all'Olimpico: squadre in campo per il riscaldamento

Serie A 2020-2021

Lazio - Napoli

13ª giornata

Domenica 20 dicembre 2020, ore 20.45

Stadio Olimpico di Roma

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Hoedt, Patric, Armini, Franco, Adeagbo, D. Anderson, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira, Muriqi. All.: Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Petagna, Lozano. A disp.: Meret, Contini, Malcuit, Manolas, Rrahmani, Hysaj, Ghoulam, Demme, Lobotka, Elmas, Llorente. All.: Gattuso.

Arbitro: Orsato (sez. Schio).

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - I calciatori sono in campo per svolgere il consueto allenamento pre-partita. Qualche cambio di formazione dell'ultimo minuto per Simone Inzaghi: sarà Caicedo a spalleggiare Ciro Immobile, con Correa che siederà in tribuna. Recupero in extremis per Francesco Acerbi, che riprenderà il suo posto in difesa.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Napoli, valida per la tredicesima giornata di Serie A. Dopo il pareggio contro il Benevento nel turno infrasettimanale e la sconfitta precedente con l'Hellas Verona, la squadra di Inzaghi è chiamata a invertire il trend, tornando a vincere anche in campionato dopo la gioia del passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Il gruppo di Gattuso, invece, è reduce dalla sconfitta contro l'Inter, arrivata dopo un bel filotto di vittorie.

