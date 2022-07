DIRETTA - Lazio, presentazione della squadra ad Auronzo: parola a Sarri e Lotito

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 21.58 - Con un coro da stadio e la tribuna dello Zandegiacomo che canta si conclude la serata.

AGGIORNAMENTO ORE 21.53 - Ecco, infine, Lotito: "Voglio innanzitutto ringraziarvi per la vostra presenza perché dà forza al nostro club. A Piazza del Popoloo promisi che avrei allestito una squadra competitiva, piano piano ci stiamo riuscendo. Ora sta a voi dimostrare la forza della storia del nostro club con la vostra presenza. I ragazzi hanno bisogno di amore, supporto e stimoli. Sul campo, oltre a dimostrare la qualità del gioco, si deve combattere all'insegna dei nostri colori e del nostro simbolo, un'aquila fiera e orgogliosa di poter decidere quello che è il nostro destino. Come ha sempre fatto la Lazio. Vogliamo che supportiate la nostra squadra, vedrete che vi darà grandissime soddisfazioni. I ragazzi sono determinati e uniti, combatteranno per i nostri colori con merito, rispetto e la voglia di dimostrare che siamo la prima squadra della Capitale".

AGGIORNAMENTO ORE 21.51 - Parola al vice-sindaco di Auronzo: "Grazie per aver accompagnato al squadra in questi giorni di ritiro. Problema tecnico, abbiamo fatto il possibile per rendere agibile questo campo. Ci siamo riusciti a metà, vi promettiamo che sarà speciale l'anno prossimo".

AGGIORNAMENTO ORE 21.49 - In campo anche Maurizio Sarri: immediato il coro da parte dei tifosi che riempiono le gradinate dello Zandegiacomo. Dall'allenatore della Lazio il ringraziamento ai tifosi. "Prima di tutto un ringraziamento a tutti perché è stato un ritiro difficile, duro, avervi qui è stato un aiuto mostruoso per noi. E spero che l'Olimpico sia pieno", le sue parole.

AGGIORNAMENTO ORE 21.47 - Con la maglia "third", ecco gli attaccanti: Felipe Anderson, Pedro, Cancellieri, Luka Romero, Zaccagni, Raul Moro, Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 21.44 - Ecco anche l'arrivo del responsabile della Mizuno: "Un incredibile sensazione essere qui". Poi il "Forza Lazio" a conclusione del messaggio.

AGGIORNAMENTO ORE 21.42 - Fanno il loro ingresso in campo i centrocampisti con la maglia "away": Marcos Antonio, Akpa Akpro, Luis Alberto, Milinkovic, Cataldi, Bertini, Kiyine, Basic.

AGGIORNAMENTO ORE 21.40 - Ecco i difensori, che indossano la casacca "home": Patric, Romagnoli, Casale, Kamenovic, Hysaj, Radu, Lazzari, Acerbi, Gila, Marusic.

AGGIORNAMENTO ORE 21.39 - Si passa poi alla squadra, a partire dai portieri: Maximiano, Adamonis, Furlanetto e Alia.

AGGIORNAMENTO ORE 21.37 - Inizia la sfilata dell'intera rosa della Lazio, a partire dagli chef e dall'autista, per poi passare a travel manager, team manager e staff tecnico.

AGGIORNAMENTO ORE 21.35 - Presentati da Riccardo Celletti, speaker della Lazio, fanno ingresso sul campo dello Zandegiacomo Olympia e Juan Bernabé. "Il ritiro di Auronzo è un momento speciale per noi perché siamo vicini a noi. Spero di poter stare tanti anni con voi, alla Lazio, una grande squadra", le sue parole.

AGGIORNAMENTO ORE 21.30 - Tocca poi a Gianni Lacché, presidente della Media Sport Events: "Questa è la serata dei ringraziamenti. Ma prima la mia società deve chiede scusa a mister Sarri, allo staff e alla squadra. Abbiamo avuto problemi sul manto erboso. Detto questo, i ringraziamenti vanno a tutta l'amministrazione comunale da poco acquisita qui ad Auronzo. Un ringraziamento particolare a Lotito, se questa sera siamo qui è anche molto merito suo. È riuscito a risolvere assieme al sindaco problemi enormi. Ringrazio i tifosi che avete colorato in questi 15 giorni la città di Auronzo, avete fatto comprendere quanto sia importante il tifoso laziale. Speriamo di rivederci l'anno prossimo".

AGGIORNAMENTO ORE 21.28 - Parola al neo-sindaco di Auronzo di Cadore, Dario Vecelio: "Grazie di essere così numerosi anche questa sera. Parlo a nome della nostra comunità che è onorata di ospitare tutti voi, tifosi e la squadra. Per noi è sempre una grande emozione, una grande gioia. Dobbiamo ringraziare voi, Lotito per la fiducia che ci concede figucia ogni anno, la squadra, lo staff. Siamo stati eletti da pochi giorni, siamo al debutto, un po' immaturi. Come il campo nei primi giorni d'allenamento. Con un lavoro di squadra l'abbiamo reso fantastico, fenomenale, che in questi gorni ha dato i suoi frutti permettendo alla squadra di lavorare qui".

AGGIORNAMENTO ORE 21.25 - Inizia ora la serata!

AGGIORNAMENTO ORE 21.19 - Lo Zandegiacomo, pieno in occasione della presentazione della squadra, è ancora in attesa: non è ancora cominciato l'evento, che avrebbe dovuto aver il via alle 21.

Ancora qualche minuto e poi inizierà la presentazione della Lazio ad Auronzo di Cadore. L'evento avverrà direttamente allo Zandegiacomo, lo stadio che ospita gli allenamenti della squadra biancoceleste. Presente l'intera squadra, oltre allo staff tecnico e al presidente Claudio Lotito. Quella di questa sera sarà l'occasione giusta per vedere la vicino la terza maglia della Lazio in ordine temporale, svelata questo pomeriggio via social.

