DIRETTA PRIMAVERA - Bologna - Lazio 0-0, partiti!

Play-out gara di ritorno

Bologna - Lazio 0-0

Martedì 29 giugno 2021 ore 17.00, Centro Tecnico Galli, Casteldebole (Bologna)

Formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-3-1-2) - Molla; Arnofoli, Tosi, Khailoti, Montebugnoli; Viviani, Farinelli, Roma; Ruffo; Vergani, Rabbi. A disp.: Prisco, Motolese, Maresca, A. Pietrelli, R. Pietrelli, Annan, Paakanen, Cavina, Amey, Pagliuca, Raimondo, Rocchi. All.: Luciano Zauri

LAZIO (4-3-1-2) - Pereira G., Novella, Armini, D. Franco, Ndrecka; Coulibaly, Bertini, A.Marino; Shehu; Moro, Castigliani. A disp.: Peruzzi, Magro, Ferro, Floriani Mussolini, Zaghini, Santovito, T. Marino, Cesaroni, Ferrante, Cerbara, Tare, Mancino. All.: Alessandro Calori.

Arbitro: Francesco Carrione (Castellammare di Stabia)

Assistenti: Pietro Lattanzi e Cosimo Cattaldo.

Ammoniti: ///

Espulsi: ///

9' - Si ferma Ndrecka. L'esterno fa terminare il pallone fuori per permettere l'intervento dello staf medico.

7' - Lazio più aggressiva in questi primi minuti di gioco.

3' - Batti e ribatti nell'area della Lazio, Vergani prova a concludere ma la conclusione viene sporcata e poi bloccata da Pereira.

1' - Partiti! La Lazio dà il via al match. Comincia il play-off di ritorno

PRIMO TEMPO - Play-out atto secondo, gara da dentro o fuori, non ci saranno più altre opportunità. La Lazio Primavera dopo l'1-1 della gara d'andata al Fersini, vola a Bologna dove affronterà i padroni di casa nella sfida decisiva per la salvezza. I felsinei partono da un piccolo vantaggio in virtù del gol segnato in trasferta. La Lazio per passare dovrà battere i rossoblù con qualsiasi risultato, oppure ottenere un pareggio con più di un gol. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta del match.