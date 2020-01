DIRETTA - Roma-Lazio 0-0: equilibrio all'Olimpico

Roma - Lazio

Serie A 2019/20 - 21ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - domenica 26 gennaio, ore 18:00

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Fazio, Cetin, Kolarov, Florenzi, Bruno Peres, Pastore, Perotti, Kalinic. All.: Paulo Fonseca.

INDISPONIBILI: Diawara, Mkhitaryan, Zaniolo, Zappacosta

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Pellegrini, Veretout

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Bastos, Vavro, D. Anderson, Minala, Parolo, Berisha, Jony, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.

INDISPONIBILI: Cataldi, Marusic, Lukaku, André Anderson

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Radu

ARBITRO: Calvarese (sez. di Teramo)

ASSISTENTI: Alassio e Peretti

IV UOMO: Pasqua

VAR: Mazzoleni

AVAR: Schenone

20' - Copertura incredibile di Acerbi su Dzeko, perfetto il difensore.

19' - Correa punta Santon, ma non lo supera. L'ex Inter sembra in palla, il Tucu cerca ancora l'accelerata decisiva.

17' - Fallo di Luiz Felipe su Pellegrini, il brasiliano sbraccia un po', Calvarese fischia.

15' - Lazio in difficoltà nella manovra, i giallorossi sono ovunque, non ha ancora acceso la luce Luis Alberto.

13' - Mancini calcia a botta sicura, deviazione di Luiz Felipe, angolo per la Roma.

12' - Entrata dura di Smalling, entrata dura di Luiz Felipe. Nessuno tira indietro la gamba, è un vero derby.

11' - Lancio di Luis Alberto per Immobile, ma Ciro è in fuorigioco, non va nemmeno sul pallone. Sfuma l'azione.

10 - Meglio la Roma in questi primi minuti, ma per ora la Lazio è ben messa in campo.

8' - Spinazzola va sul fondo e tenta il cross, Lazzari è bravo a mettere in angolo.

7' - Anche Veretout ci prova con il sinistro, ma tiro strozzato, Strakosha controlla con i piedi. Per ora tanta intensità in campo.

6' - Under ci prova in area, Acerbi lo mura in scivolata

4' - Fallo di Lulic su Under, Calvarese fischia. Punizione questa volta per la Roma vicino alla bandierina del calcio d'angolo.

3' - Santon stende Correa, punizione per la Lazio praticamente da calcio d'angolo.

2' - Tiene il pallone la Roma, la Lazio chiusa nella propria metà campo.

1' - Primo fischio di Calvarese, fallo di Lulic su Kluivert.

1' - Partiti! Iniziato il derby della Capitale, primo pallone per la Roma

Coreografie sulle curve, clima caldo all'Olimpico. Squadre ora in campo per l'inno.

Tutto pronto per il fischio d'inizio del match!

Undici vittorie consecutive. La Lazio di Simone Inzaghi vuole stupire ancora. In palio ci sono sì punti Champions contro una diretta concorrente, ma anche punti per il sogno scudetto.

Le due squadre sono sul prato dell'Olimpico per il riscaldamento. Spalti già quasi tutti pieni, si va verso i 60mila spettatori.

Benvenuti nella diretta scritta del derby tra Roma e Lazio. Segui tutte le azioni principali della partita grazie al live testuale a cura de Lalaziosiamonoi.it.