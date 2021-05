DIRETTA - Roma - Lazio 1-0: duplice fischio di Pairetto, finisce il primo tempo

Serie A TIM 2020-2021 | 37ª giornata

Sabato 15 maggio 2021, ore 20:45

Stadio Olimpico di Roma

Roma - Lazio 1-0 (42' Mkhitaryan)

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez (37' Kumbulla), Bruno Peres; Darboe, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

A disp.: Mirante, Farelli, Juan Jesus, Pastore, Zalewski, Villar, Santon, Reynolds, Pedro, Mayoral.

All.: Paulo Fonseca.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Muriqi Immobile.

A disp.: Strakosha, Alia, Luiz Felipe, Patric, Parolo, Escalante, Cataladi, Akpa Akpro, Fares, Pereira, Caicedo, Correa.

All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Luca Pairetto (sez. di Nichelino); Assistenti: Bindoni, Raghetti; IV uomo: Di Martino; V.A.R.: Aureliano; A.V.A.R.: Vivenzi.

Ammoniti: 16' Bruno Peres (R), 23' Acerbi (L)

SINTESI PRIMO TEMPO

La Roma chiude in vantaggio un primo tempo decisamente equilibrato. Il gol arriva a tre minuti dal duplice fischio: Dzeko supera Acerbi e mette in area di rigore un'interessantissima palla per Mkhitaryan, che batte Reina. In precedenza, la Lazio aveva avuto qualche buona occasione. Dalla rete di Muriqi annullata per off-side, alla conclusione di Luis Alberto su cui Fuzato compie un vero miracolo. Un'ammonizione per parte nei primi 45' di gioco: Pairetto sanziona prima Bruno Peres, poi Acerbi. Appuntamento tra quindici minuti per la seconda parte della sfida.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: finisce il primo tempo del match.

45'+1' Una potenziale azione pericolosa della Lazio viene fermata per posizione di off-side di Ciro Immobile.

45' Comunicati in questo secondo i minuti di recupero: si giocherà fino al 46'.

42' La Roma in vantaggio con Mkhitaryan: Dzeko supera Acerbi e mette la palla in area di rigore, dove l'armeno batte Reina.

41' Palla profonda per Milinkovic, Kumbulla lo tiene bene. La palla arriva a Fuzato senza alcun problema.

39' Immobile per Milinkovic, ma c'è l'anticipo di Karsdorp. Poi ci prova anche Milinkovic: la palla arriva a Fuzato.

37' Si concretizza il primo cambio del match: esce Ibanez, entra Kumbulla.

37' Problemi per il calciatore della Roma, che si massaggia la coscia. Pronto a entrare in campo Kumbulla.

36' Marusic dalla lunghissima distanza per Immobile, Ibanez mette la palla in out. E poi rimane a terra.

34' Luis Alberto per Milinkovic che taglia in mezzo a due difensori della Roma. Il 'Sergente' tenta il pallonetto, la palla sopra la traversa.

33' Cross morbido di Lulic all'interno dell'area di rigore: Ibanez allontana.

31' Muriqi sigla il gol del vantaggio, ma l'arbitro non la convalida per fuorigioco dell'attaccante ex Fenerbahce.

30' Cross di Bruno Peres per Dzeko, che colpisce di testa. La palla arriva direttamente a Reina.

29' El Shaarawy fermato di forza da Milinkovic che fa ripartire i suoi. Sugli sviluppi dell'azione, incomprensione tra Immobile e Muriqi.

28' Grande copertura di Acerbi sul passaggio filtrante per Pellegrini.

26' Clamorosa occasione per la Lazio. Errore di Ibanez, Milinkovic ci crede e serve Luis Alberto. Lo spagnolo carica la conclusione da posizione ideale, deviata provvidenzialmente da Fuzato.

25' L'azione della Roma viene fermata per la posizione di off-side di Dzeko su un rocambolesco passaggio di Pellegrini.

24' Destro morbido di Pellegrini, Marusic allontana e fa ripartire i suoi.

23' Ammonizione per Acerbi, che interviene in modo irregolare su Dzeko. Calcio di punizione, inoltre, in favore della Roma.

22' Possibilità per Muriqi, che viene battuto sulla velocità da Ibanez. L'attaccante fa fallo sull'avversario della Roma: riparte Fuzato.

18' Occasione Lazio con Lazzari, che penetra in area di rigore superando Bruno Peres. Poi l'esterno serve Luis Alberto, anticipato in maniera provvidenziale da Karsdorp.

16' Primo giallo della gara per Bruno Peres, che interviene in modo falloso sulla ripartenza di Acerbi.

15' Calcio di punizione in favore della Roma. Batte Pellegrini: interviene in presa alta Reina.

13' Milinkovic bene per Lazzari, ma interviene anticipando tutti Bruno Peres.

11' Servito Immobile, ma c'è la copertura di Karsdorp. Nel frattempo, si alza la bandierina per posizione di off-side dell'attaccante.

10' Tentativo di verticalizzazione di Luis Alberto per Muriqi, ben tenuto da Ibanez. Palla a Fuzato.

9' Muriqi allontana la palla su corner della Roma. Poi, il cross per Dzeko arriva comodamente tra le mani di Reina.

8' Errore di Radu in fase d'impostazione che "regala" un calcio d'angolo a favore della Roma.

7' Cross di Lazzari, servito bene da Acerbi, per il colpo di testa di Lulic: la palla finisce al lato della porta.

5' Prova Cristante con un tiro dalla distanza, ma viene murato dalla difesa biancoceleste ben piazzata.

3' Pellegrini viene servito in verticale, ma il giallorosso è in posizione di off-side. Il guardalinee alza la bandierina, e la palla torna a Reina.

2' Cross di Milinkovic all'interno dell'area di rigore: colpo di testa ad allontanare da parte della retroguardia della Roma.

1' Primo tentativo per la Lazio: Milinkovic per Muriqi, ma la palla scivola dalle parti di Fuzato.

1' Fischio dell'arbitro Pairetto, inizia il match!

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Roma e Lazio, valida per la trentasettesima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria in extremis contro il Parma, affronterà la Roma di Fonseca, che ha perso 3-1 contro l'Inter nel turno infrasettimanale. Se per i biancocelesti, in virtù del recupero da giocare contro il Torino, c'è ancora qualche flebile speranza di centrare la Champions, i giallorossi non hanno null'altro da chiedere alla stagione. Fischio d'inizio alle 20.45 all'Olimpico!

