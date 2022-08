DIRETTA - Sampdoria-Lazio, squadre in campo per il riscaldamento

La diretta scritta di Sampdoria-Lazio, match valido per la quarta giornata di Serie A e in programma oggi pomeriggio ore 18:30 a Marassi

Serie A TIM | 4ª giornata

Mercoledì 31 agosto, ore 18:30

Stadio Luigi Ferraris, Genova

SAMPDORIA-LAZIO 0-0

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero, Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Rincon; Leris, Vieira, Verre, Sabiri, Leris; Quagliarella.

A disp. Contini, Ravaglia, Murru, Ferrari, Murillo, Leverbe, Depaoli, Djuricic, Malagrida, Segovia, Villar, Yepes, Caputo, Gabbiadini.

All.: Giampaolo

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Casale, Kamenovic, Radu, Basic, Marcos Antonio, Vecino, Romero, Cancellieri, Pedro, Djavan Anderson.

All.: Sarri.

AGGIORNAMENTO ORE 18:05 - Squadre che fanno il loro ingresso sul prato verde del Ferraris. Inizia il riscaldamento.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Edoardo Zeno e benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria-Lazio, match valido per la quarta giornata di Serie A. I biancocelesti, dopo la convincente vittoria contro l'Inter, vogliono dare continuità ai propri risultati e agganciare la Roma in testa alla classifica. Per farlo bisogna battere i blucerchiati di Giampaolo, reduci dalla sonora sconfitta di Salerno. Fischio d'inizio alle 20.45 sul prato verde di Marassi.