FORMELLO - Lazio, ancora Tchaouna. Gigot e Romagnoli fermi: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Conferme e capovolgimenti dell'antivigilia. Assenti sia Gigot che Romagnoli: la rifinitura sarà decisiva per capire se saranno a disposizione o meno contro il Milan. Segnali positivi invece da Patric, come ieri anche oggi in gruppo, e Vecino, sicuro ormai della convocazione e pronto eventualmente a gara in corso. Restano indisponibili Hysaj, Basic, Dele-Bashiru e Castellanos.

Per domenica l'attacco è il reparto che si porta dietro più dubbi. Baroni nel pomeriggio ha provato una trequarti inedita con Pedro, Dia e Noslin. Difficile però fare a meno di Isaksen e Zaccagni, ancora in vantaggio. L'unico che sembra essere sicuro del posto è Tchaouna, utilizzato nuovamente come centravanti (così come Dia per la parte finale dell'allenamento).

A centrocampo Belahyane tenta nell'impresa di scoppiare il duo Guendouzi - Rovella, insidiando il francese. Ma salvo sorprese la mediana resterà invariata rispetto a martedì. In difesa passa tutto dagli eventuali rientri di Gigot e Romagnoli, l'altra maglia al centro è di Gila (oggi pomeriggio provato con Provstgaard). Come terzini nessun dubbio su Nuno Tavares, mentre Lazzari guadagna punti su Marusic. In porta il ballottaggio persiste, la scelta sarà presa a ridosso della partita di San Siro. Mandas resta comunque in leggero vantaggio.