FORMELLO - Lazio, Baroni aspetta Dia: il punto sulla seduta

FORMELLO - Attesa per Dia, Baroni si è preso un giorno in più per far scattare la preparazione all'anticipo con il Napoli. In campo stamattina per la rosa soltanto un breve lavoro atletico, seguito da alcune esercitazioni con il pallone. Gli occhi sono puntati sul senegalese, ha rimediato una distorsione alla caviglia destra contro il Monza, il cambio forzato non esclude la sua presenza per il big match con Conte. Domani potrebbe svolgere un provino in campo con la squadra: l'infortunio non è grave, poi dipenderà dalle sensazioni e dalla resistenza al dolore dell'attaccante stesso.

Pedro e Dele-Bashiru rimangono in preallarme, la scelta dell'allenatore ricadrà su uno tra lo spagnolo e il nigeriano in caso di forfait di Dia. Bisogna aspettare almeno un'altra seduta per capire i margini di recupero dell'ex Salernitana. Le altre maglie offensive sono definite: Isaksen e Zaccagni sugli esterni, Castellanos naturalmente centravanti. A centrocampo intoccabile il tandem Guendouzi-Rovella. Ai box c'è ancora Vecino, indisponibile come Patric e Hysaj. L'uruguaiano non affretterà il rientro, il centrale ex Barca è l'unico con speranze di ritorno, ma anche nel suo caso non verranno corsi rischi. Salvo sorprese, per entrambi l'obiettivo è stato spostato alla trasferta di Venezia.

Oggi sono rimasti a riposo Marusic e Tavares, dovrebbe trattarsi di semplice gestione. Il portoghese è appena rientrato dallo stop muscolare, ha convinto subito contro il Monza, le indicazioni significative arriveranno nell'allenamento di domani (ore 11) e nella rifinitura di venerdì pomeriggio (16). Senza controindicazioni fisiche si rivedrà la stessa linea di domenica scorsa: la coppia centrale Gila-Romagnoli, Marusic a destra e Tavares a sinistra.