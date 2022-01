FORMELLO - Lazio, doppia a inizio 2022: tattica per Sarri, Strakosha differenziato

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 - Si conclude l'allenamento pomeridiano, saltato anche da Straskosha. Per lui solo differenziato. I due portieri a disposizione di Sarri nel pomeriggio sono Reina e Adamonis. Chi non si è mai visto, oltre agli assenti dei giorni scorsi, è Escalante: potrebbe dipendere da problemi di salute, forse anche dal mercato. L'argentino su Instagram ha postato l'emoticon di una clessidra facendo intuire a un countdown in corso. Sarri intanto ha fatto scattare le prove anti-Empoli costretto ad aggregare tre giovani della Primavera (Ferro, Troise e Mancino) per rimpolpare il gruppo e completare le due formazioni schierate. Da monitorare Basic: ha interrotto anzitempo l'allenamento, le sue condizioni non dovrebbero preoccupare. In attesa di qualche rientro fondamentale a centrocampo nel giro di qualche giorno.

FORMELLO - Primo allenamento del 2022. Doppia a Formello dopo il Capodanno di riposo concesso da Sarri: il tecnico ha ritrovato alle 10.30 la rosa, oggi pomeriggio ci sarà un’altra sgambata. Gli assenti sono gli stessi del 31 dicembre: Acerbi è infortunato, oltre a lui non si sono visti nuovamente Akpa Akpro, Luis Alberto, Zaccagni, Romero e Jony. Stamattina anche Escalante nella lista dei calciatori non aggregati. La Lazio non ha dato comunicazioni ufficiali, si fanno i conti con le positività dirette o indirette, vige la privacy, ogni caso è differente.

RIATTIVAZIONE. Nei prossimi giorni si capirà se qualcuno riuscirà a rientrare in tempo per la sfida con l’Empoli del 6 gennaio, Luis Alberto dovrebbe farcela, stando almeno alle sue dichiarazioni social. In mattinata si è consumata la seduta per il resto del gruppo: lavoro di forza sul campo adiacente, poi tecnico sul terreno di gioco principale. Immobile e Hysaj hanno confermato il ritorno a disposizione: Ciro si è negativizzato ormai da una settimana, il difensore ha smaltito l’affaticamento all’adduttore destro.