FORMELLO - Lazio, Romagnoli ok. Patric svolge una parte in gruppo

FORMELLO - Rovella a riposo, è lo squalificato per Cagliari. Al suo posto si rivedrà Cataldi, titolare nello scontro diretto con il Napoli e poi fermato dal giudice sportivo a Bergamo. Patric e Zaccagni sono gli altri due calciatori in bilico: oggi il difensore ha iniziato in gruppo, poi si è staccato al momento delle prove tattiche e della partitella di fine sgambata. Evitato ogni tipo di contrasto e rischio, mercoledì è rientrato a Formello dopo le terapie in Spagna alla spalla destra. Coi compagni ha svolto soltanto la parte atletica, al massimo andrà in panchina a Cagliari.

Molti dubbi in più sull'esterno, che ha proseguito per intero il lavoro differenziato. Punta il Bayern, deve superare il dolore all'alluce e allo stesso tempo recuperare una buona condizione atletica. È fuori da quasi un mese così (come Patric stesso). Sarri tirerà le somme dopo la rifinitura programmata per domani mattina: al centro del tridente verrà rilanciato Immobile, ai suoi lati sono pronosticabili Isaksen a destra e Felipe Anderson a sinistra. Pedro spera in una chance dopo i segnali positivi nel finale con l'Atalanta.

A centrocampo ballottaggio tra Luis Alberto e Vecino, in difesa tra Gila e Casale per il posto accanto a Romagnoli, tornato in gruppo dopo il riposo precauzionale di ieri. Qualche valutazione pure sulle fasce: Marusic ha deluso, Pellegrini e Lazzari non coesistono nella testa del tecnico biancoceleste, Hysaj è stato quello più penalizzato dalle scelte nell'ultimo periodo. Sono tornati tutti in ballo: le prestazioni negative, oltre che infierire sull'umore, "rischiano" di azzerare le gerarchie.