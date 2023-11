FORMELLO - Lazio, Sarri concede il riposo: da domani testa al Cagliari

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Seduta di scarico cancellata, Sarri ha concesso una giornata di riposo alla squadra dopo la vittoria contro il Celtic. La preparazione alla partita con il Cagliari inizierà domani pomeriggio (ore 15), ci sono due giorni per farsi trovare pronti anche in campionato. Contro il Cagliari tornerà a disposizione Vecino, squalificato in Champions.

In difesa sono out Casale e Romagnoli, entrambi fermi per problemi muscolari. Proveranno a rientrare per la trasferta di Verona (9 dicembre). Toccherà di nuovo a Patric e Gila al centro del reparto arretrato. Sulla fasce rimangono favoriti Lazzari e Marusic. Ai box c'è anche Zaccagni, a Salerno ha riportato un trauma distorsivo all'anca sinistra (gli accertamenti hanno escluso lesioni strutturali), verrà rivalutato la settimana prossima.

Sugli esterni due maglie per tre calciatori: Isaksen, dopo la buona prova di ieri, potrebbe essere confermato a destra. Il ballottaggio a quel punto sarebbe sulla fascia opposta tra Felipe Anderson e Pedro. Al centro, naturalmente, si riprenderà il posto da titolare Immobile, decisivo con la doppietta agli scozzesi.