Il tesoro nascosto della Lazio: ecco i quattro rivalutati da 'Re Mida' Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si trova un circolo virtuoso in cui riesce a raccogliere il massimo da ogni momento. Attualmente mister Baroni ha lo stesso effetto di Re Mida, sia sui risultati in campo che sulla valorizzazione dei singoli. Come spiega il Corriere dello Sport, i prezzi di mercato di quattro giocatori nello specifico stanno lievitando sempre più grazie alle prestazioni offerte attraverso il calcio del tecnico.

Su tutti troviamo Nuno Tavares, arrivato a Roma per cinque milioni appena tre mesi fa e ora arrivato a valerne almeno 30: 15 per Transfermarkt, sempre al ribasso, e 70 per Lotito, sempre al rialzo. Stessa sorte per Castellanos e Dia: l'argentino è salito dai 19 (15+4) milioni serviti per acquistarlo agli attuali 28, mentre il senegalese passato dagli 11,3 ai 20 attuali. Rovella non è da meno: acquistato dalla Juve per 17 milioni in totale, adesso supera i 25.

Naturalmente ciò non significa che i calciatori siano in vendita, anzi. Lotito ha sempre dimostrato di non essere propenso a vendere i suoi gioielli, a meno che non lo chiedano loro. Inoltre queste sono le valutazioni attuali, sempre soggette a oscillazioni dovute alla costanza nel rendimento.